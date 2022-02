Pouvoir d’achat : se regrouper pour payer mon cher

Se réunir pour obtenir des meilleurs tarifs est également possible avec votre assurance habitation. Des milliers de consommateurs se sont inscrit sur Selectra, une plateforme spécialisée dans les achats groupés. Celle-ci va négocier auprès des compagnies d'assurance des contrats à prix cassés. "Plus on est nombreux, plus on peut avoir une influence sur les prix des fournisseurs. Aujourd'hui, si chaque pré-inscrit demande à ses voisins et à sa famille de rejoindre l'opération, on aura plus de poids au moment de la négociation".