Pouvoir d'achat : ces petites entreprises augmentent les salaires les plus bas

Ses employés sont remerciés, et même généreusement. Dans le cas d’Étienne, 23 ans, il est passé de 1 800 à 2 000 euros net par mois. Une augmentation de 10%, c'est plus que l'inflation et c'est grâce au bon chiffre d'affaires de la brasserie. Cela lui permet de s'octroyer un petit plaisir personnel. "Je viens de profiter de mon augmentation pour m'acheter un chien, j'ai plus de moyens et un chien, c'est beaucoup de croquettes et de jouets", sourit-il.

Cette année, les salariés non cadre sont ceux qui ont le plus été augmentés, car ils travaillent souvent dans les secteurs où l'on cherche de la main d'œuvre. La plus forte hausse sur le premier semestre 2022 est la restauration : 5,23%, suivi par la logistique et l'enseignement.