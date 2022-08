Pouvoir d’achat : un budget maîtrisé même en vacances

Un camping quatre étoiles affiche complet. En cette période de l'année, les 500 emplacements sont déjà loués. La clientèle est souvent de proximité. Fabien y passe un mois avec son père et ses deux enfants. Ils arrivent de Lyon à seulement une heure de route. Pour eux, c'est une économie non négligeable. "Autant profiter de la durée et de bien manger", a-t-il affirmé.