Prendre l'autoroute va coûter plus cher

Cette augmentation va s'ajouter à toutes les autres qui ont déjà eu lieu. Prenons encore l'exemple sur l'autoroute Paris-Nantes. En 2017, les péages coûtaient 36,60 euros. Aujourd'hui, c'est 39,20 euros, soit 2,60 euros de plus. Les représentants des sociétés d'autoroute n'ont pas souhaité s'exprimer, mais nous savons que dans leur contrat, ils peuvent augmenter leur tarif en fonction de l'inflation. Ils doivent aussi prendre en compte les futurs investissements et là les coûts des travaux et des matières premières auraient énormément augmenté.