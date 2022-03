Prestations sociales, bientôt versées automatiquement ?

Selon Jean Merckaert, directeur d'Action et Plaidoyer, ce sont souvent des personnes qui ont perdu récemment leur emploi, qui vivent dans un logement particulièrement précaire, ou qui n’ont pas connaissance de leur droit. "Les facteurs sont l’ignorance et la complexité des démarches", a-t-il rajouté. Beaucoup sont dépassés par la paperasse ou l’accès au numérique, et les conséquences peuvent être lourdes.