Prêt "Avance Rénovation" : qu’est-ce que ce nouveau dispositif ?

Son mécanisme de remboursement est singulier : seuls les intérêts seront à rembourser immédiatement, le capital est dû uniquement au moment de la revente du bien ou de la succession. Pour les propriétaires qui ont peu de ressources, le dispositif représente une aide précieuse. "Quand vous avez déjà un crédit à rembourser pour un appartement, vous n’avez pas un crédit supplémentaire pour la rénovation qui s’ajoute donc c’est plutôt bien", se réjouit un client de la Banque Postale. "L’ensemble des charges, quand on est propriétaire, ne font qu’évoluer, elles sont de plus en plus lourdes. Donc si on a un nouvel outil qui nous permet de trouver un peu d’oxygène et de ne pas nous interdire de réaliser ses travaux, pourquoi pas ?", ajoute un autre.