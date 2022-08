Prêts immobiliers : près d'un dossier sur deux refusé

"Bien que le dossier soit bon, notre prêt est refusé. Du coup, ça met en question ce que nous allons faire plus tard. L'appartement est un coup de cœur. Et j'avais prévu d'emménager avec ma conjointe. C'est frustrant", regrette-t-il. En cause, le taux qu'on lui propose, assurance comprise, tourne autour de 3 %. Ce qui est trop aux yeux de la loi, qui fixe une limite au-delà de laquelle une banque ne peut plus prêter d'argent.