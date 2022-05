Prêts sur gages : une fréquentation en forte hausse

Autre solution pour récupérer rapidement de l'argent, se séparer définitivement de ses bijoux en or et les vendre au poids. À l'agence Or en Cash par exemple, on évalue la pureté du métal, puis on pèse les objets au milligramme près. En un an, le nombre de clients a doublé dans cette boutique. C'est une conséquence de la hausse du prix de l'or. Aujourd'hui, un gramme d'or se vend à 57 euros. C'est 10 euros de plus qu'en 2021.