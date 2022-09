Primes d'assurance : pourquoi elles vont augmenter

Dès l'an prochain, votre contrat d'assurance vous coûtera plus cher, au moins 3%, soit 6 euros de plus pour une assurance habitation. Et ceux qui vont le plus payer, ce sont les habitants des régions les plus touchées par les intempéries, PACA et Occitanie. Mais partout en France, les tarifs vont augmenter. Sur vos contrats d'assurance, vous payez une taxe de 12% au nom de la solidarité, qui alimente un fond pour les catastrophes naturelles.