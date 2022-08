Prix de l'électricité : décaler sa consommation, un bon plan ?

Lors des journées rouges, la consommation sur le réseau est la plus élevée. Mais pour que ce contrat soit avantageux, on estime qu'il faut un logement de plus de 50 mètres carrés, chauffé à l'électricité et décaler au moins 50% de sa consommation la nuit. Avec la flambée des prix de l'énergie, un tiers des contrats ne seraient aujourd'hui plus rentables.