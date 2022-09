Électricité, gaz : comment vous serez récompensé si vous restez sobre cet hiver

Et qu'en pensent les clients de TotalEnergies ? Josiane Coupaye suit ces restrictions à la lettre, à tel point qu'elle n'a "plus que le frigidaire à débrancher", ironise-t-elle. Mais vous n'êtes pas obligé d'être aussi assidu. En réduisant simplement sa consommation de 5%, sur une facture annuelle de 1 000 euros, la réduction sera de 50 euros auxquels s'ajoutera un bonus de 30 euros. Et plus les économies seront importantes, plus la prime augmentera.