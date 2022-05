Facture d'électricité : vers un rattrapage (malgré les promesses)

S'il faut combler le manque à gagner pour les opérateurs, c'est à cause du contexte actuel. Au moment où elles avaient décidé de mettre en place ce bouclier tarifaire, les autorités misaient en effet sur un retour à la normale des marchés au printemps, notamment grâce à la fin de l'hiver et donc de la période de chauffe et d'une accalmie de la reprise économique mondiale. Un pari qui ne s'avère pas payant.

Principale responsable : l'offensive russe en Ukraine, débutée le 24 février dernier, qui a complètement bouleversé l'économie mondiale et a tendu un peu plus un marché de l'énergie déjà sous pression. Une situation qui ne devrait pas s'améliorer dans les mois à venir, avec un conflit qui s'enlise et des prix qui devraient rester élevés pendant encore une longue période. Début 2023, le rattrapage pourrait alors s'ajouter à une nouvelle augmentation des tarifs, qui pèserait très lourd dans le budget des ménages français. La CRE précise toutefois qu'à ce stade, aucune décision n'a été prise, d'une part car "le contexte a beaucoup changé avec la guerre en Ukraine et avec le manque de disponibilité du nucléaire".