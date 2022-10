Qui fixe les heures creuses et pleines de mon contrat d'électricité ? Le 20H vous répond

Qui fixe les heures creuses et pleines de mon contrat ? Ai-je mon mot à dire ?

Non, et votre fournisseur d’énergie non plus d’ailleurs. C’est le gestionnaire du réseau qui décide, Enedis, dans la plupart des régions... "Avec ces contrats heures creuses/heures pleines, notre objectif est de répartir la consommation d’énergie du pays sur la journée. Ça passe donc par une tarification incitative pour les heures où il y a habituellement le moins de tensions", explique-t-on chez Enedis.