Éthanol : quelles régions proposent des aides pour équiper sa voiture d'un boîtier de conversion ?

La différence de prix ne passe pas inaperçue : le litre de superéthanol coûte actuellement plus d'un euro de moins que les autres carburants. Dans la station des Hauts-de-France où se rend TF1 dans la vidéo du 20H en tête de cet article, le litre de sans-plomb 95 s’affiche ainsi à 1,843 euro, celui de gazole à 1,865 euro, et celui d'éthanol à 0,759 euro. De quoi convaincre de nombreux automobilistes de convertir leur voiture au bioéthanol

Dans la région, les demandes d'installation de boîtiers de conversion à ce carburant explosent : "On en a encore reçu deux samedi, deux ce matin", témoigne un garagiste de Lesquin (Nord). Il faut dire que depuis 2019, la région donne une aide financière allant jusqu'à 400 euros pour l'installation d'un boîtier. Le coût moyen de celle-ci étant de moins de 1000 euros, l'incitation et la perspective de rentabilité sont fortes.

Pour en profiter, il faut être propriétaire d'un véhicule essence de plus de deux ans et de moins de 18 ans, domicilié dans la région. Attention toutefois, l'aide est conditionnée aux revenus de l'automobiliste : il faut disposer d'un revenu fiscal de référence qui n'excède pas 28.200 euros par an pour une personne seule.