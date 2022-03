VIDÉO - Dépôts pétroliers occupés en Bretagne : les automobilistes se ruent dans les stations-service

Si la station n'a pu être approvisionnée, c'est parce que depuis mardi soir, un dépôt pétrolier à proximité de Rennes, à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), est bloqué par des professionnels du transport, des travaux publics et agricoles qui protestent contre la hausse des prix des carburants, comme à Lorient et à Brest. En augmentation constante ces derniers mois, ces tarifs ont vu leur cours s'accélérer depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier.

Alors que le prix à la pompe a dépassé les deux euros pour l'essence et le gazole dans de nombreuses stations, les professionnels mesurent déjà les répercussions sur leurs activités et souhaitent que l'État revoit à la baisse la part de taxes sur les carburants. En bloquant des raffineries, ils espèrent que leur colère sera entendue. "Je ne sais pas si c'est la seule solution, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il nous faut montrer notre mécontentement, montrer qu'on ne peut pas continuer comme ça", s'agace Nathalie Boussin, dirigeante d'une entreprise de transport routier.

Pendant ce temps, d'autres stations commencent à manquer de carburant, comme l'une d'entre elles à Nantes, où il reste seulement du gazole. "On en a eu exceptionnellement aujourd'hui, on ne le savait pas, mais on n'est pas sûr d'en avoir demain. On est incapable de le savoir, c'est un peu au petit bonheur la chance", lance Steve Goyat, salarié de la station.

À l'inverse, une station rennaise, qui a encore du stock, voit les voitures affluer ce mercredi. Une conductrice de taxi préfère anticiper et vient compléter son réservoir, au cas où. "Ils ont bloqué à Vern-sur-Seiche, à Brest, à Lorient... Donc on ne sait pas où on va, mais je comprends leur réaction", glisse Sandrine Guerrier au sujet des contestataires. "On voit bien que tout augmente, il est grand temps que quelque chose soit fait."