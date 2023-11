VIDÉO - Superéthanol : est-ce si simple de convertir sa voiture à ce carburant moins cher ?

Le Superéthanol, le moins cher de tous les carburants, ne coûte en moyenne que 99 centimes d'euro le litre. Plus de 200.000 automobilistes ont déjà adapté leur moteur. TF1 vous explique la marche à suivre pour rallier les rangs des convertis.

On trouve désormais des pistolets bleus siglés E85 dans un tiers des stations-service françaises. Et ce n’est sans doute qu’un début. Aujourd’hui, le Superéthanol permet de payer son plein à la pompe environ deux fois moins cher. Si certains des automobilistes rencontrés par TF1 se montrent encore hésitants, Demba Samassa, lui, fait partie des 200.000 convertis qui ont déjà adapté leur véhicule à ce biocarburant. "Je parcours 30.000 km/an. Maintenant, je fais le plein avec grand plaisir ! J’espère économiser 2.500, voire 2.800 euros par an", estime-t-il.

Mode d'emploi

Si vous comptez lui emboîter le pas, sachez qu’il est nécessaire d’être équipé d’un moteur essence de la norme Euro 3 minimum, et que cela ne fonctionne pas pour le diesel. Ensuite, qu’il faudra faire installer un boîtier par un garagiste agréé, pour un prix allant de 600 à plus de 1.000 euros. "Chaque véhicule a un boîtier spécifique, selon le type d’injection ou le nombre de cylindres", nous précise Alexis Escobar, garagiste à Bondy (Seine-Saint-Denis), en équipant un boîtier à 780 euros.

Certaines régions donnent jusqu'à 500 euros d'aides

Parce que le Superéthanol réduit en moyenne de près de 50% les émissions nettes de CO₂ et jusqu’à 90% les émissions de particules par rapport à l’essence fossile, plusieurs régions proposent des aides, par exemple jusqu’à 400 euros et 40% du coût de conversion dans les Hauts-de-France, ou jusqu’à 500 euros, sans conditions de ressources en Île-de-France, et dans la limite de 50% du coût de l’intervention en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour connaître avec exactitude le montant de l’aide à laquelle vous avez droit, en fonction de la ville où vous résidez, cliquez ici.

Un prix à la pompe immuable pendant un an

Enfin, il est à noter qu’avec le boîtier, vous consommerez 25% de carburant en plus. Malgré cela, même si vous ne roulez que 13.000 km/an, la moyenne nationale, vous économiserez 522 euros chaque année, par rapport au prix actuel du sans-plomb. Ce qui devrait durer au moins jusqu’à la fin 2024. Parce que les prix, directement liés au cours du gaz, sont fixés dès maintenant pour toute l'année prochaine. "Le gaz était très cher en 2022 mais là, son prix redescend, explique à TF1 Nicolas Kurtsoglou, responsable carburants du syndicat national des producteurs d’alcool agricole, graphique à l’appui. Et donc le Superéthanol E85 connaîtra une baisse de prix, en dessous d’un euro par litre, en janvier 2024." Une rentabilité assurée.