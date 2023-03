Existe-t-il des comparateurs pour trouver la grande surface la moins chère ? Le 20H vous répond

Pour trouver l’enseigne la moins chère, existe-t-il des comparateurs de grandes surfaces, comme pour les stations-essence ou les billets d'avion ?

Oui, mais ils sont rarement fiables, pour des raisons techniques : "Il faudrait relever manuellement et régulièrement des milliers de prix, pour chaque enseigne", explique Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA, spécialisé dans la grande consommation.

Le plus efficace à ce jour, c’est le comparateur gratuit de l’association UFC-Que Choisir... Mais attention, "il se base sur une centaine de produits courants seulement, et surtout, il se limite aux drives, c’est-à-dire aux commandes passées par internet", précise Raphaël Bartlomé, directeur juridique de l’association de défense des consommateurs. Certaines enseignes proposent leur propre comparateur, mais ils se limitent bien sûr à leurs magasins et non à ceux de la concurrence !