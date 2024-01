Procès du "trésor de Lava" : en mer ou sur terre, quelles sont les règles si vous tombez sur un magot ?

L'affaire du "trésor de Lava", des pièces d'or trouvées par des plongeurs en Corse dans les années 80, est de retour devant le tribunal lundi à Marseille. La découverte d'un trésor est soumise à des règles très précises dans la loi. La législation varie toutefois en fonction du lieu de la découverte : sur terre ou en mer.

Que faire en cas de découverte d'un trésor ? Dans les années 80, trois plongeurs avaient trouvé par hasard des centaines de pièces d'or antiques dans la crique corse de Lava, sans jamais les déclarer. Après les avoir revendues à prix d'or, et "flambé" l'argent perçu, comme le raconte l'un d'eux dans le reportage de TF1 ci-dessus, ils avaient finalement été condamnés à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour "détournement d'épaves". L'intégralité du reste du butin avait été récupéré par l'État. La justice va de nouveau se pencher sur cette affaire du "trésor de Lava" lundi et mardi à Marseille, autour d'un plat en or réapparu depuis, comme nous vous l'expliquons dans cet article.

Selon l'article 716 du Code civil, "le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard". Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la découverte d'un trésor est régie dans la loi par des règles précises. Celles-ci varient en fonction de plusieurs critères : si le trésor a été récupéré sur terre, en mer, s'il revêt un intérêt archéologique particulier... On fait le point.

Sur terre, un trésor à faire déclarer... et parfois à partager

La possibilité de conserver ou non un trésor dépend de l'endroit où il a été trouvé. Si vous faites une découverte rare sur votre propriété privée, par exemple dans la végétation d'un terrain que vous possédez ou dans les combles d'une maison que vous avez achetée, le trésor vous revient de facto. Il faut toutefois penser à déclarer la trouvaille en mairie, qui avertira alors le service national d'archéologie. En fonction de l'intérêt historique et archéologique que représente un tel objet, l'État peut décider de récupérer la pièce, pour une durée maximum de cinq ans, afin de réaliser des examens supplémentaires.

En revanche, le Code civil prévoit aussi le cas d'un trésor retrouvé sur la propriété d'autrui. Cela arrive généralement lors de travaux menés dans une maison ou sur un terrain par des entreprises du BTP. "Si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds", précise ainsi l'article 716, selon une disposition qui n'a pas évolué depuis son entrée en vigueur, en 1804, sous Napoléon. Là aussi, il faut effectuer des démarches légales pour informer l'État de la découverte.

Plusieurs peines ont déjà été prononcées par la justice dans le passé pour un manquement à ces obligations de transparence des découvreurs de trésor. En 2015, le tribunal correctionnel d'Évreux (Eure) avait ainsi condamné à un an de prison avec sursis trois ouvriers qui avaient trouvé des lingots et des pièces d'or dans une maison en travaux. Problème : ils avaient accaparé entièrement le butin, sans en prévenir ni l'État, ni les propriétaires... Ils ont également dû rembourser à ces derniers la moitié de la valeur de leur butin, estimé à 900.000 euros.

En mer, des découvertes qui appartiennent à l'État

Le droit sur les découvertes de trésors faites en mer est différent des dispositions qui s'appliquent sur terre. Ainsi, le Code du patrimoine précise que "les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'État". Les épaves de bateaux anciens sont donc soumises à ce principe. Ainsi, tout trésor découvert lors d'explorations marines à proximité d'une épave doit donc revenir à l'État. Une déclaration doit alors être faite à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), 48 heures au maximum après la découverte ou l'arrivée au premier port.

Les plongeurs qui avaient déniché le "trésor de Lava" en Corse, qui contestent la présence d'une épave près du lieu de leur découverte, n'avaient en tout cas réalisé aucune démarche pour informer l'État de l'existence des pièces d'or qu'ils avaient trouvé. En 2000, un pêcheur breton du Guilvinec (Finistère) avait lui aussi remonté dans ses filets un trésor incroyable : 2.000 bouteilles de champagne de la prestigieuse maison Veuve Clicquot, datées de 1978 à 1984. Mais sa cargaison se trouvait également sous le statut juridique d'"épave", conduisant les Affaires maritimes à garder l'ensemble du magot.

Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre avoir découvert un "trésor", l'objet doit avoir été trouvé totalement par hasard. Si vous êtes munis d'un détecteur de métaux, une pièce rare décelée dans un champ ou sur une plage ne pourra pas être considérée comme tel, et sera donc entièrement restituée au propriétaire du lieu ou à l'État.