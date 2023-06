VIDÉO - "Partage de la valeur" : ce que vous pourrez gagner si vous travaillez dans une petite entreprise

Madame La Présidente, jeune marque de compléments alimentaires dont les employés témoignent dans le reportage de TF1 en tête de cet article, est concernée. Pour récompenser ses 17 salariés, elle leur verse des primes depuis deux ans, soit un bonus oscillant entre 800 et 3.000 euros par personne, selon leur performance. "Je pense que c'est une bonne source de motivation, ça permet de donner le meilleur", explique une salariée, tandis qu'un second abonde : "ça permet de participer à l'effort de la société et c'est assez intéressant".

Pour la fondatrice, ce geste permet de recruter plus facilement et de fidéliser ses équipes. "On est dans une entreprise qui fonctionne très bien grâce à ses salariés, on le sait, j'ai été salariée et je trouve ça normal de partager les richesses de la société", souligne Meriem Khali-Malone, dirigeante de l'entreprise basée à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis.