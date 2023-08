Puis-je contraindre mon voisin à ne plus faire de barbecue ? Le 13H à vos côtés

Si j’habite dans une copropriété, comment ça se passe ?

Avant de sortir les merguez, il serait prudent de relire le règlement intérieur de votre résidence. Les barbecues au charbon de bois peuvent être interdits pour des questions de sécurité, ou tout simplement, de bonne entente entre voisins : les odeurs ou la fumée, ça peut en gêner plus d’un. En revanche, pas de soucis pour la plancha électrique.

Peut-il y avoir d’autres interdictions ?

Oui ! Les villes ou les départements peuvent aussi restreindre l’usage des barbecues à certaines heures... même pour ceux qui vivent en maison, dans les régions où le climat est sec. Pourquoi ? Parce que les braises peuvent s’envoler et déclencher des départs de feu. Pensez à contacter votre mairie ou la préfecture pour leur poser la question.

Ai-je le droit de me plaindre pour contraindre mon voisin à ne plus utiliser son barbecue ?

Si c’est occasionnel, non ! En revanche, s’il fait souvent des barbecues, qu’il y a régulièrement des projections de cendres chez vous ou que vos murs sont noircis par exemple, alors vous pouvez vous retourner contre lui. Si vous n’arrivez pas à trouver une solution amiable, adressez-lui un courrier recommandé et une mise en demeure. En appartement : contactez votre syndic de copropriété pour qu’il gère la situation. Sinon, faites intervenir un conciliateur de justice. C’est obligatoire pour demander des dommages et intérêts devant un tribunal. Dernière information et pas des moindres : ce recours est gratuit.