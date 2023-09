Puis-je corriger une erreur sur mes impôts après réception de l'avis ? Le 20H vous répond

Le remboursement ou le rattrapage sont le plus souvent dus à un décalage entre votre situation financière et votre taux de prélèvement à la source. "Si le prélèvement à la source varie mécaniquement en fonction de vos revenus, le taux de prélèvement lui reste inchangé jusqu’à la déclaration de l’année suivante. Voilà pourquoi vous pouvez demander à le recalculer et à le faire correspondre à votre nouvelle situation", peut-on lire sur le site du ministère de l’Économie.

Bonne nouvelle : cela est possible directement en ligne, via votre espace personnel. Et cela peut vous éviter des mauvaises surprises à l’automne !