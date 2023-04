Puis-je déduire des impôts les frais de scolarité de mon enfant ? Le 20H vous répond

Si vos enfants ont moins de six ans et que vous les faites garder hors de votre domicile, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt équivalent à 50% des dépenses engagées. C’est valable pour la crèche, la garderie ou l’assistance maternelle. Et bonne nouvelle, le plafond vient d’être revalorisé comme nous vous l’avons déjà expliqué dans cet article.