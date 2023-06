Puis-je faire du covoiturage avec un véhicule de location ? Le 20H vous répond

Je loue un véhicule pour le week-end. Puis-je proposer le trajet en covoiturage pour partager les frais ?

"D’abord, il faut vérifier votre contrat de location : interdit-il nommément la pratique du covoiturage ?", conseille Raphaël Bartlomé, responsable juridique de l’association UFC-Que Choisir, qui défend les intérêts des consommateurs et surveille les pratiques de loueurs de voiture.

Si la réponse est non, vous pouvez vous lancer, à condition de ne pas réaliser de bénéfices avec ces trajets. "En clair, vous devez simplement partager vos frais de transports avec les passagers", conseille Luka Payras, juriste pour le comparateur d’assurance Selectra. En effet, c’est la définition même du covoiturage, prévue par cet article du code des transports. Sinon, ce n’est plus du covoiturage, mais une activité commerciale ! Et cela peut poser un problème avec votre assurance, en cas de sinistre.