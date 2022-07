Puis-je être remboursé en cas de grève le jour de mon départ en vacances ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond".

Dans la vidéo en tête de cet article, Garance Pardigon répond à leurs questions, liées aux voyages cet été, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Des grèves sont prévues pour le jour de mon départ en vacances. Est-ce que je peux annuler mon billet et me faire rembourser ?

Ça dépend du billet ! Relisez les conditions de vente. "Même en cas de grève, elles s’appliquent, car ce n’est pas un cas de force majeure", nous explique Raphaël Bartlomé de l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, qui a rédigé ce dossier sur les menaces de grèves dans l’aérien. Donc concrètement, si vous avez opté pour un billet non échangeable et non remboursable, il le reste, grèves ou pas : ne prenez pas les devants, car vous risquez de perdre votre billet ! Mais attendez le jour J pour au moins trois raisons.

D’abord, selon l’ampleur des grèves, certaines compagnies assouplissent leur politique commerciale et l’annoncent quelques jours avant. "Nous le faisons très régulièrement", assure-t-on à la SNCF, où une grève est prévue ce mercredi 6 juillet. Ensuite, si votre trajet est annulé à cause des grèves, vous bénéficierez automatiquement d’un remboursement ou alors d’un remplacement de votre voyage. Dans le cas d’une compagnie aérienne, nous vous avions détaillé la règle dans cet article.