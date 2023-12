Puis-je me faire rembourser un achat juste parce que je n'en suis pas satisfait ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, une question sur les règles des remboursements d'achats. Thierry Coiffier délivre ses conseils sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Puis-je me faire rembourser un achat si je n’en suis pas satisfait ?

D’une manière générale, la reprise et le remboursement d’un produit, d’un vêtement, d’un appareil acheté ne sont pas une obligation pour le professionnel. La loi ne prévoit pas le principe d’un droit au remboursement, de changer d’avis quand on n'est simplement pas satisfait de son achat.

Cependant, certains magasins proposent à titre commercial, l’échange ou le remboursement si vous n’êtes pas satisfait, mais c’est totalement à sa discrétion, il n’y a rien d’obligatoire. Par conséquent, l’enseigne est libre de fixer absolument comme elle veut les conditions de l’échange ou du remboursement. C’est le cas au niveau du délai.

L’enseigne peut décider de rembourser certains produits et pas d’autres. Elle peut vous rembourser avec des chèques-cadeaux ou des bons d’achat plutôt qu’en espèces. C’est elle qui fixe les règles. À vous de bien regarder toutes les conditions dans le magasin ou sur le site internet de l’enseigne.

Et si l’appareil est défectueux ? Dans ce cas, évidemment, on peut se faire rembourser, c’est qu’on appelle la garantie légale de conformité, vous pouvez l’invoquer pour demander le remboursement de l’appareil, on peut aussi demander la réparation ou l’échange.

Et quand on achète en ligne ? Les règles sont différentes. Sachez globalement que vous avez plus de droit en ligne qu’en magasin. En ligne, bénéficiez de ce qu’on appelle d’un droit de rétractation. Il court pendant 14 jours à compter de la réception du colis. Vous n’avez aucun motif à fournir.

