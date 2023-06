Puis-je planter des arbres où je le souhaite sur mon terrain ? Le 20H vous répond

Puis-je planter des arbres où je le souhaite sur mon terrain ?

Oui, mais pas n'importe où ! "Certaines règles de distance et de hauteur sont à respecter vis-à-vis de la propriété du voisin", peut-on lire sur le site du service public. Plus l’arbre est haut, plus la réglementation est contraignante : pour un arbre de plus de deux mètres, vous devez respecter une distance minimale de deux mètres avec la clôture de votre voisin.

Cette mesure existe plus pour ménager les voisins que pour des raisons environnementales, ou de lutte contre le feu ! En effet, vous ne pouvez pas couper les branches d’un arbre qui ne vous appartient pas, même si elles dépassent chez vous, comme nous vous l’avons déjà expliqué dans cet article.