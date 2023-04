VIDÉO - PV routiers : pourquoi cette hausse record des amendes en Côte-d'Or ?

Passer au feu orange - ou au rouge -, avoir son téléphone au volant, ne pas payer son stationnement... Toutes ces infractions du quotidien sont de plus en plus sanctionnées dans l'Hexagone. En atteste le record de 2021 : cette année-là, plus de 39 millions de PV ont été distribués à travers le pays.

Un chiffre en hausse dans la majorité des départements, et en particulier en Côte-d'Or, qui a connu la plus forte progression de PV distribués : +30,5% entre 2020 et 2021, sans compter les excès de vitesse. Dans le reportage ci-dessus, une équipe du 13H de TF1 s'est rendue à Dijon pour comprendre cette augmentation.