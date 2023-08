Que faire de ses chèques-vacances périmés ? Le 13H à vos côtés

Que se passe-t-il lorsque des chèques-vacances sont périmés ?

Ne les jetez surtout pas à la poubelle ! Vous pouvez les sauver jusqu’à 3 mois après leur date de péremption, c’est prévu dans cet article du Code du Tourisme. Si vos chèques vacances prennent fin le 31 décembre, vous aurez donc jusqu’au 31 mars de l’année qui suit pour les échanger contre de nouveaux coupons. La démarche est simple : il suffit de se laisser guider sur le site leguide.ANCV.com. Pour recevoir les nouveaux chèques vacances, il faut d’abord renvoyer les siens par la poste. Si vos chèques vacances sont dématérialisés, c’est encore plus simple, tout se passe en ligne.

Et si je sais que je ne partirai pas ou plus en vacances ces prochains mois, comment puis-je recycler mes chèques vacances ?

Au restaurant par exemple : les établissements qui les acceptent le précisent sur leur devanture. La règle pour les chèques vacances, c’est qu’on ne peut acheter que des prestations de service et non des biens. Sur la route, par exemple, vous ne pouvez pas payer votre carburant, mais le péage, c’est possible. Il suffit de souscrire à l’offre de télépéage Liber-t vacances. Une fois abonné, vous pourrez créditer votre compte en chèques-vacances, et même bénéficier d’offres promotionnelles.