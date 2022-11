Le 13H à vos côtés : ma voiture a été endommagée et le conducteur indélicat a filé

Que faire quand on découvre son véhicule endommagé et que l'auteur de l'accrochage est parti sans laisser ses coordonnées ? C'est ce qui est arrivé à Angélique. Alors que sa voiture se trouvait sur le parking de l'école, son parechoc arrière a été embouti et l'automobiliste en faute n'était plus là à son retour.

En pareil cas, il faut tout d'abord porter plainte comme l'a fait Angélique. En effet, ne pas laisser ses coordonnées quand on accroche un autre véhicule est un délit de fuite. Théoriquement, le conducteur indélicat encourt jusqu'à trois ans de prison, cinq ans de suspension de permis de conduire et une amende de 75.000 euros.