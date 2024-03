J'ai percuté un sanglier sur la route, puis-je l'emporter ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, une question sur une situation délicate : la collision avec un animal sur la route. Thierry Coiffier délivre ses conseils sur le plateau de Jacques Legros.

J’ai percuté un animal alors que je conduisais. Que faire ?

D’abord, il faut se remettre de ses émotions, constater les dégâts puis sécuriser la zone. Ensuite, il faut distinguer deux cas.

Le premier : l’animal que vous avez percuté est un animal sauvage (un cerf, un chevreuil, un sanglier, un lièvre, etc). Dans ce genre de cas, il vaut mieux prévenir la gendarmerie ou la police nationale pour faire constater l’accident. N’hésitez non plus à prendre des photos de votre véhicule, du lieu de l’accident, recueillez d’éventuels témoignages, tout cela évidemment pour préparer sa déclaration d’assurance.

Une précision : on entend souvent qu’on a le droit d’emporter l’animal quand il s’agit de gibier. Oui, mais seulement s’il s’agit de gros gibier, plus de 40 kg. Mais vous avez quand même l’obligation de demander l’autorisation aux forces de l’ordre pour éviter d’être accusé de braconnage. Vous n’avez pas non plus le droit de le revendre.

Si j’en reviens aux assurances, vous avez cinq jours pour déclarer l’accident à votre assureur. Malheureusement, si vous êtes assurés au tiers, les dommages matériels ne sont pas pris en charge. Si vous êtes en tous risques, il y a une prise en charge moyennant le paiement d’une franchise. Quant au malus, vous n’en aurez pas si la collision présente les caractéristiques de la force majeure, c’est-à-dire irrésistible, imprévisible et extérieure. Mais si vous rouliez dans une zone signalée par des panneaux de passages d’animaux, là votre assureur peut appliquer un malus, considérant que vous avez manqué de vigilance.

Sachez que si vous avez percuté un animal poursuivi par des chasseurs, leur responsabilité peut être engagée en cas de négligence de leur part. Dans ce cas, c’est leur assurance qui devra vous indemniser. Une dernière précision, la prévention routière conseille, dans la mesure du possible, de ne pas essayer d’éviter l’animal, mais plutôt de freiner. Donner un coup de volant brutal, cela peut causer un accident beaucoup plus grave si vous allez percuter un arbre ou un conducteur qui arrive en face.

Second cas de figure : vous avez percuté un animal domestique. Là, c’est différent, tout va dépendre si l’animal était gardé ou non. Si le chien par exemple était tenu en laisse, à côté de son maître, dans ce cas, c’est le conducteur évidemment qui est responsable. En revanche, si l’animal n’était pas gardé, non attaché, errant sur la voie publique, etc, c’est son maître qui sera responsable de l’accident.

Toute la difficulté, c’est de parvenir à identifier le maître de l’animal. Parfois, ce n’est pas simple, mais il faut vraiment essayer de le faire, car cela peut être bon pour votre portefeuille : si vous parvenez à trouver le propriétaire, vous n’aurez pas la franchise à payer.

