Que peut-on faire lorsqu'on est fiché à la Banque de France ? Le 13H à vos côtés

Près de trois millions de personnes sont concernées et sont actuellement fichées à la Banque de France. Dans le cas d'Émilie, Thierry Coiffier explique qu'elle et son mari se sont portés garants de l'entreprise qu'ils avaient créé. Et au moment de la faillite, il fallait rembourser les dettes. Ils se sont donc retrouvés surendettés et fichés à la Banque de France.