Que se passe-t-il si mon dossier n’est pas prêt pour mon départ à la retraite ? Le 20H vous répond

Que se passe-t-il si mon dossier n’est pas prêt pour mon départ à la retraite ?

Vous risquez de vous retrouver sans aucun revenu. "Si ça bloque pour la pension de base, ça va bloquer aussi pour votre complémentaire, qui a besoin du feu vert de la caisse nationale de retraite pour vous verser de l’argent", explique Emmanuel Grimaud, président fondateur de Maximis retraite, qui accompagne les retraités dans leurs démarches.

En effet, lors du départ en retraite, la demande est centralisée par l’Assurance retraite, comme nous vous l’avons déjà expliqué dans cet article. "Au mieux, vous allez toucher une retraite provisoire pendant quelques mois", concède-t-on à l’Assurance retraite, qui conseille de déposer son dossier au moins six mois avant la date de départ souhaitée. En clair, on va vous verser une pension qui ne tiendra pas compte des corrections que vous avez demandées... et qui sera donc plus maigre que prévu.