Quel est l'âge requis et le salaire minimum légal pour un job d'été ? Le 20H vous répond

Si mon patron souhaite me payer au black, qu'est-ce que je risque ?

Le 1er risque : c’est de ne pas être payé ! Vous n’avez rien signé. Rien ne justifie que vous avez travaillé. Vous n’avez donc aucun recours contre votre employeur. Mais n’allez pas croire qu’il serait le seul responsable s’il vous paye sans vous déclarer. Vous aussi vous pourriez être sanctionné et payer un rappel d'impôt sur les salaires dissimulés. Si vous touchez des aides, des allocations Pôle Emploi par exemple, elles pourraient être supprimées et vous risquez une amende.

Quel est l'âge requis et le salaire minimum légal pour ce type de job d'été ?

Pour les majeurs, le salaire minimum doit être au moins égal au Smic. Pour les mineurs, c’est un peu moins ! Entre 17 et 18 ans, c’est 90% du SMIC ! 80% pour les moins de 17 ans.

Avec un petit job d'été, a-t-on des droits différents que les autres salariés d'une même entreprise ?

Oui ! mêmes obligations et surtout mêmes droits que les autres salariés, comme par exemple, prendre des pauses ou avoir accès à la cantine. Mais les mineurs sont davantage protégés : Impossible pour eux de travailler de nuit ou plus de 35 heures par semaine. Enfin, attention : pour la mutuelle et certains autres avantages, l’entreprise peut imposer une ancienneté d’au moins 6 mois, avant de vous l’accorder…