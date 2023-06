Quel est le délai maximal pour récupérer des chaussures chez le cordonnier ? Le 20H vous répond

J’ai oublié d’aller récupérer mes chaussures chez le cordonnier, maintenant, il me dit que c’est trop tard et qu’il n’a plus la paire. Est-ce légal ?

Oui, au bout d’un an, le cordonnier a le droit de revendre ou donner vos chaussures à une association, sans vous avertir. C’est la loi du 31 décembre 1903, modifiée en juin 2016 : "Les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés", pourront être vendus aux enchères.

Cela s’applique à la fois aux cordonniers, mais aussi aux pressings ou aux couturiers ! "Cela représente un coût de stockage non négligeable pour une petite entreprise", explique Michelle Duval, directrice générale de la Fédération Française des Pressings et Blanchisseries. Le professionnel peut même prévoir un délai plus court dans ses conditions générales de vente : trois mois au maximum par exemple.