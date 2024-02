Quelle garantie en cas de problème sur un produit acheté d'occasion ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, des questions à propos des garanties qui s'appliquent aux achats de produits d'occasion. Ani Basar délivre ses conseils sur le plateau de Jacques Legros.

Commençons par un exemple : je viens de m’acheter un chauffage d’appoint dans un dépôt vente, mais je me rends compte qu’il fait beaucoup de bruit alors qu’il était censé être silencieux. Puis-je le rapporter dans le magasin qui me l’a vendu ?

C’est simple : neuf ou d’occasion, en magasin ou sur internet, votre chauffage d’appoint bénéficie de ce qu'on appelle la "garantie légale de conformité", valable deux ans. C’est une garantie qui vous couvre contre tous les défauts de fabrication. Mais dans les faits, quand vous achetez d’occasion, cette garantie est plus simple à mettre en œuvre la première année. La deuxième année, vous devrez prouver que le défaut de conformité existait avant la vente. Et ça, c’est quasiment impossible.

Concrètement, à quoi sert cette garantie ?

À exiger la réparation ou le remplacement de votre produit. Si dans les faits, ce n’est pas possible, alors vous pourrez soit le rendre et vous faire entièrement rembourser, soit le garder et recevoir une indemnité. On précise que cette garantie couvre aussi les appareils reconditionnés. Vous savez ? Ce sont ces produits qui subissent des tests pour répondre aux normes de sécurité et d’usage contrairement aux produits d'occasion classiques. C’est écrit dans le décret du 17 février 2022.

Cette garantie s’applique sur tous les sites internet qui vendent d’occasion ?

Oui pour les sites français : elle est inscrite dans le Code de la consommation. Sur un site européen, il existe une garantie équivalente, mais ce sera plus compliqué de faire valoir vos droits. Attention, hors Union européenne, c’est encore plus compliqué, c’est au cas par cas : dans le doute, lisez bien les conditions générales de vente avant de valider votre achat.

Et ça marche aussi pour les sites d’achats et de revente entre particuliers ?

Non. Vous n’aurez aucune garantie. Un conseil ? Pensez à demander la facture d’achat au vendeur. On ne sait jamais, parfois, on a de bonnes surprises. Certaines grandes enseignes offrent ce qu’on appelle une "garantie commerciale". Si elle est toujours en cours, elle se transmet en cas de revente. Cette garantie n’est pas inscrite dans la loi. C'est au cas par cas. Parfois, le commerçant vous assure la réparation pièces et main d’œuvre. Lisez bien votre contrat.

Pour conclure sur la garantie légale de conformité, que faire si le vendeur refuse de la faire marcher ?

L’association CLCV vous conseille de le mettre en demeure par courrier recommandé, pour demander la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit. Sinon, vous pouvez toujours saisir le Médiateur ou en dernier recours porter l'affaire en justice. Mais cela vous coûtera de l'argent... Enfin, vous pouvez aussi signaler le problème sur la plateforme signal.conso.gouv.fr. La répression des fraudes pourra prendre des sanctions envers le vendeur professionnel

Posez vos questions en vidéo

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser directement en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Vous pouvez également l’envoyer par mail à l'adresse suivante : le13havoscotes@tf1.fr.