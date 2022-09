Quelles sont les règles par rapport à Ma Prime Rénov' ? Le 13H à vos côtés

Beaucoup de personnes sont concernées par le dispositif Ma Prime Rénov'. Pour rappel, il est censé aider les Français pour la rénovation énergétique de leur logement. Par exemple, si vous voulez remplacer votre chaudière au fioul par une pompe à chaleur, vous envoyez votre devis sur Ma Prime Rénov'. Là, on vous communique le montant de l'aide auquel vous avez droit. Et une fois les travaux faits et que vous êtes acquitté de la facture des travaux, vous recevez le virement du montant qu'on vous avait promis.