Puis-je organiser un vide-grenier devant chez moi ? Le 13H à vos côtés

J’aimerais me débarrasser d’objets dont je n’ai plus besoin et qui prennent la poussière. Les vide-greniers, comment ça marche ?

Généralement, ce sont les villes et les associations qui les organisent. Et elles aussi qui en fixent les règles. C’est très encadré par le code du commerce. Il faut notamment qu’un registre précise l’identité de tous les vendeurs : noms, pièces d’identité, adresses de chaque participant. Ce document doit être paraphé par la mairie et mis à la disposition des policiers ou gendarmes, et même de la répression des fraudes

Et si je veux me débarrasser d’objets sans passer par le vide-grenier organisé par la commune, ai-je le d'en faire un devant ma maison, dans mon jardin ?

Oui, c’est possible, deux fois par an maximum. Mais attention, il y a des règles à respecter. D’abord, prévenez votre mairie. Adressez-lui une lettre recommandée pour l’informer de votre vide-grenier au moins quinze jours avant, vous ne pouvez pas l'organiser à la dernière minute. Et vous n'avez pas le droit non plus d’exposer vos objets sur la voie publique, ce n’est possible que chez vous. Donc rien sur le trottoir.