Quels recours si le poids affiché d'un produit est mensonger ? Le 13H à vos côtés

Vous êtes nombreux à avoir constaté que le poids affiché sur les paquets alimentaires ne correspond pas vraiment à ce qu’il y a réellement. Le plus souvent, c’est au détriment du consommateur.

Première question : comment en est-on arrivé à ce constat ? De nombreux consommateurs se sont mis à peser systématiquement leurs courses une fois rentrés à la maison. Pourquoi ? Vous êtes devenus méfiants, car échaudés par des pratiques comme la "shrinkflation". De quoi s'agit-il ? Face à l’inflation, certains industriels n’augmentent pas leur prix, mais réduisent la quantité de produit à l’intérieur. C’est tout à fait légal puisque c’est mentionné, le poids est affiché, il n’y a pas de soucis.

Là, le problème est tout à fait différent. C’est quand il y a moins de produits que ce qu’affiche l’étiquette. Exemple, vous achetez 1 kg de farine, et quand vous mettez la farine sur une balance, il n’y en a que 970g. L'association 60 millions de consommateurs s’est aussi "amusée" à peser les produits et la plupart du temps, il y a des différences, mais quasiment jamais en faveur du consommateur. Les produits les plus concernés sont les fruits et légumes pré-emballés (bananes, oranges, tomates), ils font rarement le poids affiché. La farine aussi.