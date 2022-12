Que faire si un cadeau acheté sur Internet n'arrive pas à temps ? Le 20H vous répond

J’ai acheté un cadeau de Noël sur internet, ai-je un recours si le vendeur ne respecte pas les délais de livraison ?

Oui, parce que "lorsqu'un vendeur annonce des délais sur son site, ça a valeur d'engagement", explique Raphaël Bartlomé, responsable du service juridique de l’association UFC Que Choisir, qui a rédigé ce dossier sur les achats en ligne.

Et si rien n’est précisé ? "Faute d’information, le vendeur dispose d’un délai maximal de 30 jours pour livrer", peut-on lire sur le site du service public, qui rappelle les règles liées aux livraisons, que la vente ait eu lieu dans un magasin ou à distance, sur internet. Attention, si ces délais ne sont pas respectés, vous ne pouvez pas annuler d’office votre commande et obtenir le remboursement. "Il faut d’abord mettre en demeure le vendeur", ajoute Raphaël Bartlomé. "Pour ça, un courriel suffit, dans lequel vous demandez au commerçant de livrer l’article dans un délai raisonnable, entre quatre et cinq jours supplémentaires".