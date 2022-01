VIDÉO - Quels sont les objets les plus perdus par les Français ?

Quant aux VTC, on retrouve les mêmes objets oubliés à l’intérieur des voitures, révèle le dernier classement publié par le service Uber, en mai 2021 : sur l’année 2020, les clients ont surtout oublié leur téléphone, suivi de leur portefeuille, leurs clés, leurs valises, leurs lunettes, mais aussi leurs écouteurs, des vêtements, de la monnaie, des bijoux et une carte d’identité. Mais d'autres objets plus insolites ont aussi été laissés à en sortant du véhicule, au premier rang desquels une cravache, une alliance, une prothèse de main, ou encore une robe de mariée... En cas d’oubli, une fonctionnalité de l’application permet d’être mis en contact rapidement avec son chauffeur pour récupérer l’objet.

Pourtant, seuls 2,5% des Français retrouvent leurs affaires dans les bureaux d'objets retrouvés. Selon l'étude Ipsos, un Français sur cinq préfère se débrouiller par lui-même, en sollicitant par exemple les réseaux sociaux. Et près de six personnes sur dix disent ne jamais retrouver leurs objets.

Au sujet du temps déployé à les retrouver, une précédente édition de cette enquête révélait que 86 % des sondés déclaraient rechercher activement un objet perdu, y consacrant même pour la moitié d’entre eux 30 minutes à deux heures et 30 minutes chaque mois. Soit l’équivalent de deux mois pleins, à l’échelle d’une vie, rapporte Le Monde.

Quant aux personnes qui égarent le plus souvent leurs affaires, les jeunes seraient deux fois plus têtes en l’air que les autres : les 18-24 ans ont perdu deux fois plus d’objets que les plus de 35 ans sur les 12 derniers mois. Sur le territoire national, ceux qui habitent en région parisienne perdent plus fréquemment leurs objets, talonnés par les Français du Nord. Selon le classement Uber, les voyageurs les plus étourdis sont ceux de Nantes, Toulouse et Montpellier en tête, suivis de Bordeaux, Lille et Nice. Mais dans les VTC, les Parisiens ont fait davantage attention cette année : ils se classent quant à eux 11e du classement, contre 7e l’année précédente.