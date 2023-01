Qui doit payer le désembouage des radiateurs dans une copropriété ? Le 13H à vos côtés

Ludovic, de Saint-Pierre-d’Allevard, en Isère, a déboursé 703 euros pour faire désembouer ses radiateurs. Il se demande si sa copropriété ne doit pas prendre en charge cette dépense.

L’embouage des radiateurs concerne toutes les installations de chauffage hydraulique (où circule de l’eau chaude). Si vous habitez dans une maison, vous êtes aussi concerné. Au fil du temps, de la boue apparaît : elle est constituée de dépôts calcaires, de la corrosion de la tuyauterie et de l’accumulation de micro-organismes. Cela peut engendrer des nuisances sonores (les radiateurs deviennent bruyants), mais plus grave : cet embouage peut diminuer leur efficacité, et faire augmenter votre facture de 15 à 20%.

Alors, qui doit payer ? Si vous habitez en copropriété, c’est à vous de prendre en charge le désembouage de vos radiateurs. C’est une opération à faire tous les 5 ans. En revanche, le désembouage général du système de chauffage, chaudière, tuyauterie jusqu’aux radiateurs des copropriétaires, est à faire tous les 10 ans. Il est à la charge de la copropriété.