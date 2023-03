Qui doit payer le raccordement à la fibre d'un locataire ? Le 13H à vos côtés

Francis, de Poisy, en Haute-Savoie, a fait raccorder à la fibre le logement dont il est locataire. On lui a facturé des frais. Qui doit les prendre en charge ?

Un petit rappel pour commencer : votre propriétaire ou votre bailleur ne peuvent pas s’opposer au raccordement à la fibre du logement que vous louez. C’est ce qu’on appelle "le droit à la fibre". Mais encore faut-il que l’immeuble ou la maison dans laquelle vous habitez soient eux-mêmes raccordés à la fibre. Si ce n’est pas le cas, vous vous adressez au syndic et à votre propriétaire si vous habitez en immeuble, à votre propriétaire si vous louez une maison. C’est à eux de s’occuper du raccordement du logement à la fibre, et ils ne peuvent s’y opposer que s’ils ont un motif sérieux et légitime, ce qui est très rare.

Une fois l’immeuble raccordé, il vous revient, à vous locataire, de contacter un fournisseur d’accès internet. C’est lui qui va raccorder votre appartement au point de branchement optique de l’immeuble. Il y en a un sur chaque palier. Souvent, le technicien va devoir percer un trou afin de faire passer le câble. Cette opération est effectivement à la charge du fournisseur d’accès. Mais souvent, sur votre première facture, vous verrez apparaître des frais généraux de mise en service, environ 50 euros.