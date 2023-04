Qui doit payer les réparations d'une fuite d'eau avant compteur située sur ma propriété ? Le 13H à vos côtés

La règle est simple : le compteur d’eau marque la frontière entre le domaine public et votre propriété. Dès lors, les canalisations qui se trouvent en amont sont sous la responsabilité du gestionnaire de l’eau, même si elles se trouvent chez vous. À l’inverse, celles qui partent du compteur vers votre logement sont à votre charge.

Les choses sont toutefois plus compliquées en pratique. Et pour cause, certains gestionnaires d’eau introduisent dans les contrats des clauses qui les exonèrent de leur responsabilité en cas de fuite avant compteur se situant sur la propriété de l’usager. Mais les clauses de ce type ont régulièrement été jugées abusives, tant par les tribunaux administratifs que judiciaires. Il est donc possible de les contester.