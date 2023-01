Reçoit-on automatiquement son point de situation pour la retraite ? Le 20H vous répond

Reçoit-on automatiquement son point de situation pour la retraite ?

C’est automatique entre 35 et 55 ans, vous recevez un relevé tous les 5 ans. "Ce relevé informe sur la durée d’assurance retraite et les points accumulés dans chaque régime de retraite de base et complémentaire", nous assure l’Assurance retraite. Pas de panique si vous n’avez rien dans votre boîte aux lettres. "Ce relevé est consultable à tout moment sur lassuranceretraite.fr ou info-retraite.fr". "C’est assez courant de ne pas le recevoir", constate Jean-François Chauffeté, président du cabinet d’expertise EOR Consultants.

Quoi qu’il en soit, pour vous, il est primordial de vous pencher sur la question... dès 55 ans. "C’est à partir de ce relevé que vous allez pouvoir corriger les éventuelles erreurs. Il y en a six fois sur dix !".