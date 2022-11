Un magasin d'électroménager est-il obligé de reprendre ma vieille machine à laver ? Le 20H vous répond

Un magasin d’électroménager est-il obligé de me reprendre ma vieille machine à laver ?

Oui, à partir du moment où vous en prenez une neuve, le magasin doit vous reprendre l’ancienne gratuitement, "peu importe où vous l'avez achetée", précise-t-on chez Ecosystem, l’éco-organisme qui développe la filière de recyclage pour tous les appareils électroniques. Selon les articles L541-10-1, L.541-10-8 et R.541-160 du code de l’environnement, les distributeurs doivent proposer une solution directement sur le lien de vente ou directement à domicile, en cas de livraison. C’est ce qu’on appelle le "1 pour 1".

"Cela pose parfois problème pour les vendeurs sur internet, car ils n’ont pas de surface de vente. Pourtant, ils sont bel et bien soumis aux mêmes obligations", explique François Carlier, de l’association CLCV, qui a fait condamner plusieurs enseignes à ce titre. La règle va encore plus loin pour les enseignes de plus de 400 m² et le petit électroménager à recycler, type grille-pain ou batterie. "Vous pouvez les déposer gratuitement dans les grandes enseignes, sans obligation d’achat", ajoute-t-on chez Ecologic, l’autre éco-organisme qui gère ces déchets. C’est ce qu’on appelle le "1 pour 0".