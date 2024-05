Les frais de conversion d'une voiture au bioéthanol sont-ils déductibles des impôts ?

La campagne 2024 de déclaration des revenus se termine fin mai ou début juin selon votre département. L'an dernier, dans sa rubrique "Le 20H vous répond", notre journaliste Garance Pardigon s'était penchée sur une question sur la déclaration d'impôt et la conversion des véhicules au bioéthanol. Nous republions sa réponse.

J'ai récemment converti ma voiture au bioéthanol. Ai-je le droit, à ce titre, à une réduction d'impôt ?

Non. Inutile de chercher cette case sur votre déclaration de revenus, elle n’existe pas. "Et pour cause, le bioéthanol donne déjà droit à d’autres avantages fiscaux", explique Nicolas Bernard, rédacteur en chef pour le magazine spécialisé Auto Plus. Cela nous est confirmé par les professionnels de la filière du bioéthanol : "Dans certaines régions, par exemple, les cartes grises sont exonérées en partie".

Sur cette page, vous retrouverez toutes les aides proposées par les régions, départements, agglomérations et communes pour l’installation d'un boîtier de conversion.

Autre avantage fiscal, plus indirect, mais loin d’être négligeable : "Le bioéthanol est moins taxé que les carburants classiques", ajoute Nicolas Bernard. C’est ce qui explique d’ailleurs les écarts de prix à la pompe.

Est-il intéressant d’opter pour les frais réels, sur votre déclaration de revenus, si vous roulez au bioéthanol ? Comme nous vous l’avons déjà expliqué dans cet article, le barème kilométrique a été revalorisé pour prendre en compte l’inflation galopante.

Pour autant, il n’est généralement pas intéressant de déclarer des frais réels, et donc de renoncer à l’abattement automatique de 10%, si vous avez converti votre moteur à un biocarburant. "Le prix du bioéthanol étant moins élevé que celui des carburants classiques, il faut parcourir beaucoup de kilomètres à titre professionnel pour que cela soit avantageux", conseille Cécile de Saint-Michel, présidente du Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables. Si vous êtes perdu face à votre déclaration, sachez que vous pouvez bénéficier de l’aide gratuite et personnalisée d’un expert-comptable. C’est l’opération "allo impôt". Toutes les informations sont disponibles ici.