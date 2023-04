VIDÉO - Refaire son passeport avant les vacances d'été, une mission quasi impossible ?

Le temps presse pour les adeptes de tourisme et d'aventure. À trois mois des vacances estivales, ce ne sont pas encore les valises qu'il faut préparer, mais bien les pièces d'identité dont il faut se soucier. Équipement indispensable pour sortir de l'Hexagone, un nouveau passeport est pourtant loin d'être une formalité à obtenir. D'autant plus depuis la crise du Covid-19, qui a encore, un peu plus, allongé les délais d'obtention de documents administratifs.