Réforme des retraites, travailler jusqu'à 65 ans ?

Il va falloir travailler plus longtemps. Le gouvernement veut décaler progressivement l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. "C'est un peu loin pour moi, mais c'est sûr que ça fait un peu âgé", "je pense qu'on peut accepter une retraite un peu plus tard, mais avec un travail plus flexible", confient des passants. Dans son projet, l'exécutif prévoit à partir du 1er janvier 2024 de décaler l'âge de départ de quatre mois tous les ans, soit 62 ans et quatre mois en 2024, 62 ans et huit mois en 2025 pour arriver à 65 ans en 2031.