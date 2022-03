Remise carburant de 18 centimes : voici combien vous allez économiser en fonction de votre réservoir

Entre six et douze euros de gagnés sur chaque plein, c’est un coup de pouce bienvenu pour le pouvoir d’achat. Pas de quoi pour autant apaiser la colère de ce gérant d’une entreprise de plomberie interrogé par TF1, qui compare la baisse décidée par le gouvernement français à celle, plus élevée, dont bénéficient nos voisins italiens, et souligne que l'essence est plus chère en Francre qu'en Espagne.

Déjà appliquée dans quelques grandes surfaces pour les titulaires d’une carte de fidélité, la réduction de 18 centimes s’appliquera jusqu’au 31 juillet.