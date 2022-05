Sous quels délais vais-je recevoir MaPrimeRenov' ? Le 20H vous répond

Puis-je bénéficier des aides en tant que locataire, par exemple pour isoler les combles de la maison que je loue ?

Non, seul votre propriétaire peut en faire la demande, et c’est sa situation fiscale qui compte pour le calcul des aides, et pas la vôtre. Tout ce passe sur ce site, qui distingue deux situations : le propriétaire occupe le logement ou bien il le loue. "En fait, c’est assez logique, parce qu’en tant que locataire, vous ne pouvez pas entreprendre des travaux de cet ampleur", décrypte Cécile Nlend, juriste pour PAP.fr.

Pouvez-vous contraindre votre propriétaire à isoler votre logement ? "Non, car la mauvaise performance énergétique n’est pas en soi un critère d’indécence du logement. Ce qui l’est : les fenêtres vétustes, les équipements de chauffage qui ne fonctionnent pas", poursuit Cécile Nlend.

Les règles vont se durcir à partir de 2023 pour les propriétaires de passoire thermique. Tout le calendrier et les mesures sont précisées sur le site du ministère de l’Environnement.

Existe-t-il des aides pour installer des panneaux solaires sur son toit ?

Oui, mais attention, ça n’a rien à voir avec les dispositifs d’aides à la rénovation énergétique. Nicolas Randria, du Groupement des Métiers du Photovoltaïque, qui représente les professionnels du secteur, nous éclaire : "Vous devez déposer votre demande auprès du gestionnaire du réseau, c’est ENEDIS dans la très grande majorité des cas". Vous avez droit à plusieurs types d’aides, listées dans cet article du ministère de l’Économie.

Pour résumer, d’abord vous avez droit à une prime d’autoconsommation pour l’énergie que vous allez produire et consommer vous-même. "Le montant de la prime dépend de la puissance de votre installation, et non de votre situation fiscale", précise Anne-Claire Faure, de l’association HESPUL, qui milite pour le développement du photovoltaïque. Ça représente en moyenne 10 à 15% de l’investissement initial. Cette prime vous est versée graduellement, chaque année, pendant cinq ans.

"Si vous revendez une partie de l’énergie que vous produisez, vous pourrez également profiter de tarifs préférentiels", explique Anne-Claire Faure. Pour connaître le montant d’aides auquel vous avez droit, vous pouvez réaliser une simulation sur ce site.